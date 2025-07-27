Permintaan Hokky Caraka Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025

JAKARTA – Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Hokky Caraka memiliki permintaan spesial untuk fans Garuda Muda jelang lawan Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Hokky meminta dukungan penuh dari para suporter untuk meramaikan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada laga final yang berlangsung pada Selasa 29 Juli 2025 tersebut.

Skuad Garuda Muda sukses melaju ke final setelah menumbangkan Thailand melalui drama adu penalti 1-1 (7-6) di semifinal. Sementara itu, Vietnam berhasil menaklukkan Filipina dengan skor 2-1.

1. Pentingnya Dukungan Suporter

Hokky Caraka mengakui dukungan suporter memiliki peran krusial bagi Timnas Indonesia U-23. Menurutnya, sorakan dan semangat dari tribun akan melipatgandakan motivasi pemain untuk mencapai target utama: meraih gelar juara di rumah sendiri.

"Terus dukung kami supaya bisa angkat piala di Indonesia," ujar Hokky di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Hokky Caraka di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Pemain berposisi penyerang ini juga menegaskan Timnas Indonesia U-23 akan memanfaatkan waktu persiapan sebaik mungkin untuk laga final. Tujuannya adalah agar Garuda Muda dapat menampilkan performa terbaik dan meraih hasil maksimal.

"Kami akan evaluasi tim kita dan kita lihat nanti," tambahnya.