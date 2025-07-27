Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |18:52 WIB
Timnas Indonesia U-23 siap lawan Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Duel panas yang paling ditunggu, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi rival abadinya, Vietnam U-23, di partai final Piala AFF U-23 2025! Pertandingan krusial ini akan disiarkan langsung pada Selasa 29 Juli 2025 dan siap memanjakan para penggemar sepak bola Tanah Air.

Setelah melalui perjalanan panjang di fase grup dan semifinal, Garuda Muda siap mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membawa pulang trofi juara. Laga final ini dipastikan akan berjalan sengit dan penuh emosi, mengingat rivalitas panjang antara kedua negara di kancah sepak bola Asia Tenggara.

1. Incar Kemenangan

Pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Berstatus tuan rumah, Garuda Muda jelas diunggulkan.

Laga final nanti bak ulangan pertandingan puncak Piala AFF U-23 2023. Dalam pertandingan yang digelar di Thailand tersebut, Garuda Muda gagal juara karena kalah adu penalti dengan skor 5-6.

Pertandingan berlanjut ke drama adu penalti karena Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam sama kuat di waktu normal hingga babak tambahan. Tentu, hasil laga final kala itu sangat menyakitkan karena Garuda Muda gagal merebut trofi kedua mereka di ajang Piala AFF U-23.

Latihan Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi Brunei Darussalam
Latihan Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi Brunei Darussalam

Kini, Timnas Indonesia U-23 ingin balas dendam. Dengan kehadiran pelatih asal Belanda, Gerald Vanenburg, Timnas Indonesia U-23 optimistis bisa menang atas Vietnam U-23 dan juara Piala AFF U-23 2025.

2. Siap Main Keras

Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir meminta kepada para pemain Timnas Indonesia U-23 bermain total saat melawan Vietnam U-23 di partai final nanti. Jika Vietnam bermain keras seperti pertemuan terakhir di final Piala AFF U-23 2023, maka Erick mau Garuda Muda membalasnya.

 

