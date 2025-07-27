Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hindari Adu Penalti! Timnas Indonesia U-23 Ingin Kalahkan Vietnam dalam 90 Menit di Final Piala AFF U-23 2025

Andri Bagus Syaeful-Minggu, 27 Juli 2025 |04:01 WIB
Hindari Adu Penalti! Timnas Indonesia U-23 Ingin Kalahkan Vietnam dalam 90 Menit di Final Piala AFF U-23 2025
Timnas Indonesia U-23 siap lawan Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Asisten Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Frank van Kempen, berharap timnya bisa meraih kemenangan atas Vietnam dalam 90 menit waktu normal di final Piala AFF U-23 2025. Ia menilai, jika pertandingan harus berlanjut ke drama adu penalti, peluang kedua tim akan sama kuat alias 50:50.

Pertemuan antara dua tim kuat ini akan tersaji di laga final Piala AFF U-23 2025. Pertandingan krusial tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

1. Fokus Menang di Waktu Normal

Van Kempen mengaku sangat senang Timnas Indonesia U-23 berhasil lolos ke final Piala AFF U-23 2025. Ia memastikan skuad Garuda Muda akan melakukan persiapan sebaik mungkin agar bisa tampil maksimal di pertandingan final nanti.

"Kami sangat siap bermain di final," ujar Van Kempen usai laga, dikutip Minggu (27/7/2025).

Jens Raven di Timnas Indonesia U-23 vs Thailand. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Pria asal Belanda itu berharap laga antara Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam tidak berlanjut ke babak adu penalti untuk menentukan pemenang. Karena itu, ia meminta Timnas Indonesia U-23 untuk memanfaatkan 90 menit penuh guna meraih hasil maksimal.

"Kalau sampai adu penalti, peluang tetap 50:50. Tapi kami harus berusaha menang di 90 menit pertandingan," tegasnya.

 

