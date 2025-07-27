Timnas Indonesia U-23 Lolos Final Piala AFF U-23 2025, Menpora Dito Sumringah!

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo tak bisa menyembunyikan senyum lebarnya setelah Timnas Indonesia U-23 sukses melaju ke final Piala AFF U-23 2025. Keberhasilan Skuad Garuda Muda ini menjaga asa untuk meraih gelar juara di ajang bergengsi sepak bola Asia Tenggara tersebut.

Tim asuhan Gerald Vanenburg ini memastikan tiket final usai mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti dengan skor 1-1 (7-6) di babak semifinal. Laga sengit itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (25/7/2025) malam WIB.

1. Kebahagiaan Menpora dan Harapan Juara

Menpora Dito mengatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia turut berbahagia atas kemenangan Timnas Indonesia U-23. Ia pun berharap publik sepak bola Indonesia terus memberikan dukungan penuh untuk langkah tim ini di Piala AFF U-23.

"Bahagia. Tim muda kami lolos ke final. Mari masyarakat tetap doakan dan dukung. Semoga Timnas Indonesia U-23 menjadi juara," ujar Dito usai laga, dikutip Minggu (27/7/2025).

Menang Adu Pinalti, Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala AFF U-23 2025

Pria berusia 34 tahun itu memprediksi animo suporter Timnas Indonesia U-23 akan membludak di laga final pekan depan. Pasalnya, tim berjersey Merah-Putih itu punya peluang besar mencapai target yang sudah ditetapkan, yakni menjadi juara.

"Pasti akan ada perbedaan (jumlah penonton) Timnas Indonesia senior dengan junior. 10 ribu (suporter) sudah cukup baik. Final akan lebih ramai lagi," sambung Dito.