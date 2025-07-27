Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Lolos Final Piala AFF U-23 2025, Menpora Dito Sumringah!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |02:58 WIB
Timnas Indonesia U-23 Lolos Final Piala AFF U-23 2025, Menpora Dito Sumringah!
Menpora Dito Ariotedjo. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo tak bisa menyembunyikan senyum lebarnya setelah Timnas Indonesia U-23 sukses melaju ke final Piala AFF U-23 2025. Keberhasilan Skuad Garuda Muda ini menjaga asa untuk meraih gelar juara di ajang bergengsi sepak bola Asia Tenggara tersebut.

Tim asuhan Gerald Vanenburg ini memastikan tiket final usai mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti dengan skor 1-1 (7-6) di babak semifinal. Laga sengit itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (25/7/2025) malam WIB.

1. Kebahagiaan Menpora dan Harapan Juara

Menpora Dito mengatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia turut berbahagia atas kemenangan Timnas Indonesia U-23. Ia pun berharap publik sepak bola Indonesia terus memberikan dukungan penuh untuk langkah tim ini di Piala AFF U-23.

"Bahagia. Tim muda kami lolos ke final. Mari masyarakat tetap doakan dan dukung. Semoga Timnas Indonesia U-23 menjadi juara," ujar Dito usai laga, dikutip Minggu (27/7/2025).

Menang Adu Pinalti, Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala AFF U-23 2025
Menang Adu Pinalti, Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala AFF U-23 2025

Pria berusia 34 tahun itu memprediksi animo suporter Timnas Indonesia U-23 akan membludak di laga final pekan depan. Pasalnya, tim berjersey Merah-Putih itu punya peluang besar mencapai target yang sudah ditetapkan, yakni menjadi juara.

"Pasti akan ada perbedaan (jumlah penonton) Timnas Indonesia senior dengan junior. 10 ribu (suporter) sudah cukup baik. Final akan lebih ramai lagi," sambung Dito.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/51/1637481/tim-voli-putri-indonesia-lolos-ke-final-asian-youth-games-2025-rxe.webp
Tim Voli Putri Indonesia Lolos ke Final Asian Youth Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/atp_masters.jpg
Duel Sengit di Rolex Paris Masters 2025! Alcaraz, Sinner dan Medvedev Bersaing di Turnamen Penutup ATP Masters
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement