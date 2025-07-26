Asisten Gerald Vanenburg Bicara Kans Arkhan Fikri Bela Timnas Indonesia U-23 di Final Piala AFF U-23 2025

ASISTEN Gerald Vanenburg dalam melatih Timnas Indonesia U-23, Frank van Kempen, bicara soal kemungkinan Arkhan Fikri dan Toni Firmansyah tampil melawan Timnas Vietnam U-23 di laga final Piala AFF U-23 2025. Van Kempen tidak yakin dengan kondisi keduanya.

Namun, Frank Van Kempen sangat berharap Arkhan bisa segera pulih. Dengan begitu, pemain andalan Gerald Vanenburg itu bisa tampil di laga krusial tersebut.

1. Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Final

Timnas Indonesia U-23 berhasil menggenggam tiket final usai menang dramatis atas Thailand U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 25 Juli 2025. Garuda Muda menang lewat drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga 120 menit.

Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U-23 tidak dalam kondisi terbaiknya. Sebab, dua pilar lini tengah andalan mereka, yakni Arkhan dan Toni, tidak bermain karena mengalami cedera.

Lalu, pertanyaannya, apakah kedua pemain itu bisa tampil untuk menghadapi Vietnam U-23 di partai final pada Selasa 29 Juli 2025? Van Kempen pun angkat bicara soal kondisi Arkhan dan Toni jelang laga krusial tersebut.

2. Potensi Arkhan Fikri Main

Van Kempen mengungkapkan bahwa kemungkinan Arkhan dan Toni bisa bermain sangat kecil. Hanya saja, masih ada waktu untuk memulihkan diri dan diharapkan satu di antara mereka bisa bermain.

“Untuk dua pemain yang disebutkan (Arkhan Fikri dan Toni Firmansyah), saya rasa mereka masih belum bisa main. Tapi kami masih punya waktu tiga hari menuju final,” kata Van Kempen dalam konferensi pers usai laga, dikutip Sabtu (26/7/2025).

“Saya berharap salah satu dari mereka bisa kembali bermain,” sambungnya.