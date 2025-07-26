Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Tarian El Patok Pembawa Berkah bagi Timnas Indonesia U-23, Juara Piala AFF U-23 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |21:51 WIB
Tarian El Patok Pembawa Berkah bagi Timnas Indonesia U-23, Juara Piala AFF U-23 2025?
Yotsakorn Burapha, El Patok yang rutin kalah dari Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@blangkon.football)
A
A
A

TARIAN “El Patok” kerap membawa berkah bagi Timnas Indonesia U-23. Apakah berkah ini berujung gelar juara bagi Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025? Bagi yang belum tahu, tarian El Patok merujuk kepada selebrasi yang ditunjukkan penyerang Timnas Thailand U-23, Yotsakorn Burapha.

Penyerang 20 tahun ini kerap menirukan gaya ular kobra yang siap menyengat serta pergerakan bebek yang sedang berjalan. Selebrasi ini juga dikeluarkan saat penyerang milik Chonburi FC ini membobol gawang Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 25 Juli 2025 malam WIB.

Momen Yotsakorn Burapha menirukan gaya ular
Momen Yotsakorn Burapha menirukan gaya ular

Saat itu Yotsakorn menirukan gaya bebek yang diikuti rekan-rekannya di Timnas Thailand U-23. Gol Yotsakorn Burapha saat itu membuat Thailand U-23 unggul 1-0 atas Timnas Indonesia U-23 di menit 60.

Sayangnya, keunggulan itu tidak bertahan hingga akhir laga. Di menit 84, Timnas Indonesia U-23 menyamakan kedudukan via sundulan Jens Raven, memanfaatkan umpan sepak pojok Rayhan Hannan. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga waktu normal berakhir.

Laga pun berlanjut ke babak tambahan 2x15 menit. Karena skor masih sama kuat, laga berlanjut ke adu tendangan penalti. Di fase ini, Timnas Indonesia U-23 menang 7-6 sekaligus memastikan lolos ke final.

1. Sebelumnya di SEA Games 2023 dan Piala AFF U-23 2023

Selebrasi patok ular dan bebek juga ditunjukkan Yotsakorn Burapha saat memperkuat Thailand U-23 di SEA Games 2023 dan Piala AFF U-23 2023. Sayangnya, bantuan dari gol-gol Yotsakorn Burapha gagal membawa Thailand U-23 berjaya di dua ajang tersebut.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
