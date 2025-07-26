Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Laga seru itu akan digelar malam hari.

Ya, Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi rebut gelar juara Piala AFF U-23 2025. Di babak final, mereka akan hadapi lawan berat, yakni Vietnam U-23.

1. Lawan Berat

Vietnam U-23 jadi lawan berat bagi Timnas Indonesia U-23. Sebab, tim itu berstatus juara bertahan di Piala AFF U-23 2025.

Pada edisi sebelumnya atau Piala AFF U-23 2023, Vietnam U-23 sukses rebut gelar juara. Kepastian itu didapat usai kalahkan Timnas Indonesia U-23 di final.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 kala itu berlangsung sengit. Skor 0-0 terus terjaga hingga laga harus berlanjut ke babak adu penalti. Sayangnya, Timnas Indonesia U-23 kalah tangguh di babak itu, mereka kalah dengan skor 5-6 sehingga harus puas jadi runner-up.