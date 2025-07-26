Pemain Timnas Vietnam U-23 Sikut Personel Timnas Indonesia U-23 di Final Piala AFF U-23 2025?

PEMAIN Timnas Vietnam U-23 menyikut personel Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2025? Pesepakbola yang memperkuat Timnas Indonesia U-23 wajib waspada saat menantang Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Selain wajib waspada dengan kualitas skuad asuhan Kim Sang-sik, Timnas Indonesia U-23 racikan Gerald Vanenburg mesti berhati-hati dengan aksi “nakal” Khuat Van Khang dan kawan-kawan. Dibilang nakal karena pemain-pemain Timnas Vietnam U-23 kerap menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertandingan, termasuk memainkan sepakbola keras.

1. Haykal Alhafiz Jadi Korban

Nguyen Hong Phuc saay menyikut Haykal Alhafiz

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 merupakan pertarungan ulangan final Piala AFF U-23 2023. Dalam turnamen yang digelar di Thailand itu, Vietnam U-23 menjadi juara setelah menang adu penalti 6-5 atas Timnas Indonesia U-23.

Di waktu normal, pemain Timnas Vietnam U-23 Nguyen Hong Phuc menyikut keras kepala bagian belakang fullback kiri Timnas Indonesia U-23, Haykal Alhafiz. Uniknya, wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan, Hiroki Kasahara sama sekali tidak memberikan kartu kepada Nguyen Hong Phuc.

Nguyen Hong Phuc tercatat bermain 79 menit di laga tersebut sebelum digantikan Khuat Van Khang. Jika wasit tidak jeli, pemain Timnas Vietnam U-23 berpotensi mengulangi aksi licik mereka saat bertemu Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2025.

2. Motivasi dari Erick Thohir

Motivasi disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kepada Timnas Indonesia U-23. Ia meminta kepada Robi Darwis dan kawan-kawan untuk bermain keras di hadapan Timnas Vietnam U-23.