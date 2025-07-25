Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia U-23 Termahal di Piala AFF U-23 2025, Nomor 1 Pemilik Nomor 10!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |11:33 WIB
BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia U-23 termahal di Piala AFF U-23 2025. Pesepakbola dengan harga tertinggi saat ini diberikan nomor punggung 10!

Timnas Indonesia U-23 melaju hingga semifinal Piala AFF U-23 2025. Skuad asuhan Gerald Vanenburg akan menghadapi Timnas Thailand U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

Tentu menarik membedah kekuatan Timnas Indonesia U-23, terutama dari segi harga pasaran. Siapa saja lima pemain termahal tersebut? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Timnas Indonesia U-23 Termahal di Piala AFF U-23 2025

1. Arkhan Fikri

Arkhan Fikri saat bela Timnas Indonesia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Pemain satu ini memiliki harga pasaran paling tinggi di skuad Timnas Indonesia U-23. Arkhan ditaksir memiliki nilai Rp4,78 miliar.

Pesepakbola satu ini sangat diandalkan oleh Arema FC musim lalu. Di Piala AFF U-23 2025, Arkhan telah bikin satu gol ke gawang Timnas Brunei Darussalam U-23. Ia diberi nomor punggung 10 oleh Vanenburg.

2. Muhammad Ferarri

Muhammad Ferarri. AFC

Pemain satu ini punya harga pasaran yang sama dengan Arkhan. Ferarri ditaksir bernilai Rp4,78 miliar oleh Transfermarkt.

Hal itu tidak terlepas dari pengalamannya di level senior bersama Persija Jakarta dan Timnas Indonesia. Ferarri sudah membuktikan kelayakannya dengan melepas satu assist di Piala AFF U-23 2025.

3. Kadek Arel

kadek arel foto pssi

Pemain satu ini menunjukkan potensinya bersama Bali United. Kadek diketahui memiliki harga pasaran Rp4,35 miliar!

Masih berusia 20 tahun, pemain asal Bali ini sudah cukup berpengalaman di tim nasional. Kadek bahkan ditunjuk sebagai kapten di Piala AFF U-23 2025.

 

Halaman:
1 2
      
