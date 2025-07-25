Ini Sosok Pemain Termahal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025

Berikut ini sosok pemain termahal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

SOSOK pemain termahal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 tentu bikin penasaran. Apalagi, nama yang muncul tidak terduga.

Timnas Indonesia U-23 melaju hingga semifinal Piala AFF U-23 2025. Skuad asuhan Gerald Vanenburg akan menghadapi Timnas Thailand U-23 di babak empat besar tersebut.

Adapun, laga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/7/2025) pukul 20.00 WIB. Tentu menarik untuk melihat lebih dekat seperti apa skuad Timnas Indonesia U-23.

1. Pemain Termahal Timnas Indonesia U-23

Bicara pemain termahal, sebetulnya ada dua sosok di Timnas Indonesia U-23. Keduanya sama-sama memiliki harga pasaran Rp4,78 miliar menurut data dari Transfermarkt.

Dua sosok pemain termahal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 itu adalah Arkhan Fikri dan Muhammad Ferarri. Taksiran harga tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor.

2. Klub dan Jam Terbang

Klub tempat keduanya bermain musim lalu cukup berpengaruh. Arkhan diketahui merumput untuk Arema FC sementara Ferarri berkostum Persija Jakarta.

Faktor lainnya adalah kontribusi di lapangan serta jam terbang. Arkhan misalnya, punya catatan 76 penampilan bersama Arema FC di semua kompetisi dengan torehan dua gol dan tujuh assist, sejak debut pada 2022.