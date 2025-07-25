Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23, Pelatih Thailand U-23 Buka-bukaan Timnya Kurang Bagus

JAKARTA - Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Thailand U-23, Thawatchai Damrong-Ongratkul, mengakui timnya kurang bagus di awal Piala AFF U-23 2025. Tentunya hal itu menjadi modal yang kurang baik untuk menghadapi Timnas Indonesia U-23 di semifinal turnamen tersebut.

Skuad muda Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- akan menantang TImnas Indonesia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (25/7/2025) pukul 20.00 WIB. Thailand U-23 datang dengan modal yang tidak terlalu mentereng di fase grup.

1. Tampil Buruk

Thawatchai pun mengakui kalau Thailand U-23 tidak spesial di fase grup. Mereka menang 4-0 atas Timor Leste U-23 dan ditahan imbang tanpa gol oleh Myanmar U-23.

Kendati begitu, Thawatchai percaya performa para pemain Thailand U-23 akan meningkat. Ia berharap rasa gugur di awal turnamen sudah hilang agar bisa bangkit di semifinal.

“Di awal-awal turnamen, kami agak gugup. Kesan saya kurang baik tentang babak penyisihan grup. Banyak kesalahan yang kami buat,” kata Thawatchai dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Jumat (25/7/2025).

Timnas Thailand U-23 vs Myanmar U-23. (Foto: Instagram/changsuek)

“Tapi untuk semifinal, para pemain dan tim kami pasti akan tampil lebih baik dari babak grup,” sambungnya.

2. Tetap Antusias

Sementara, kapten Thailand U-23, Seksan Ratree antusias menatap laga kontra Timnas Indonesia U-23. Dia sepakat dengan ucapan pelatihnya bahwa perlu ada yang dibenahi agar kualitas permainan mereka meningkat.