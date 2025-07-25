Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23, Pelatih Thailand U-23 Buka-bukaan Timnya Kurang Bagus

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |09:11 WIB
Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23, Pelatih Thailand U-23 Buka-bukaan Timnya Kurang Bagus
Timnas Thailand U-23 siap lawan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/changsuek)
A
A
A

JAKARTA - Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Thailand U-23, Thawatchai Damrong-Ongratkul, mengakui timnya kurang bagus di awal Piala AFF U-23 2025. Tentunya hal itu menjadi modal yang kurang baik untuk menghadapi Timnas Indonesia U-23 di semifinal turnamen tersebut.

Skuad muda Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- akan menantang TImnas Indonesia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (25/7/2025) pukul 20.00 WIB. Thailand U-23 datang dengan modal yang tidak terlalu mentereng di fase grup.

1. Tampil Buruk

Thawatchai pun mengakui kalau Thailand U-23 tidak spesial di fase grup. Mereka menang 4-0 atas Timor Leste U-23 dan ditahan imbang tanpa gol oleh Myanmar U-23.

Kendati begitu, Thawatchai percaya performa para pemain Thailand U-23 akan meningkat. Ia berharap rasa gugur di awal turnamen sudah hilang agar bisa bangkit di semifinal.

“Di awal-awal turnamen, kami agak gugup. Kesan saya kurang baik tentang babak penyisihan grup. Banyak kesalahan yang kami buat,” kata Thawatchai dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Jumat (25/7/2025).

Timnas Thailand U-23 vs Myanmar U-23. (Foto: Instagram/changsuek)
Timnas Thailand U-23 vs Myanmar U-23. (Foto: Instagram/changsuek)

“Tapi untuk semifinal, para pemain dan tim kami pasti akan tampil lebih baik dari babak grup,” sambungnya.

2. Tetap Antusias

Sementara, kapten Thailand U-23, Seksan Ratree antusias menatap laga kontra Timnas Indonesia U-23. Dia sepakat dengan ucapan pelatihnya bahwa perlu ada yang dibenahi agar kualitas permainan mereka meningkat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636527/indra-sjafri-sambut-baik-timnas-indonesia-u23-dimaksimalkan-untuk-fifa-matchday-aci.webp
Indra Sjafri Sambut Baik Timnas Indonesia U-23 Dimaksimalkan untuk FIFA Matchday
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Erick Thohir Beberkan Kriteria Pelatih Baru Timnas Indonesia: Harus Lebih Baik dari STY dan Kluivert!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement