Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025 Malam Ini

JADWAL dan link live streaming Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta itu tepatnya akan dimainkan pada malam ini, Jumat (25/7/2025) malam WIB.

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi tantangan berat malam ini dalam laga semifinal Piala AFF U-23 2025. Garuda Muda akan bentrok dengan rival abadi mereka, Thailand U-23, demi memperebutkan satu tiket menuju partai puncak.

1. Duel Sengit Demi Tiket Final

Pertemuan antara Indonesia dan Thailand di level U-23 selalu menjanjikan laga yang sengit dan penuh drama. Kedua tim memiliki sejarah rivalitas yang panjang dan intens di kancah sepak bola Asia Tenggara.

Timnas Indonesia U-23 di bawah asuhan pelatih Gerald Vanenburg, akan berjuang keras untuk memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah dan meraih kemenangan di hadapan ribuan suporter setia. Apalagi mereka bakal tampil di SUGBK.

2. Masih Ada Pekerjaan Rumah

Timnas Indonesia U-23 ditargetkan juara Piala AFF U-23 2025 Okezone

Meski demikian, Timnas Indonesia U-23 memiliki pekerjaan rumah di lini depan. Dalam dua laga terakhir, para penyerang Garuda Muda, termasuk Jens Raven dan Hokky Caraka, belum mampu mencetak gol lagi di dua laga terakhir Timnas Indonesia U-23.

Gol kemenangan 1-0 atas Filipina U-23 tercipta dari gol bunuh diri lawan. Sementara saat menghadapi Malaysia U-23, pertandingan berakhir imbang tanpa gol.

Vanenburg sendiri mengaku tidak khawatir dan tetap percaya dengan kemampuan para strikernya untuk bisa menemukan kembali ketajamannya di laga penting ini. Namun, akankah Hokky dan Jens bisa membalas kepercayaan Vanenburg?