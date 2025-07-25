Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |08:27 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025 Malam Ini
Timnas Indonesia U-23 siap lawan Thailand U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta itu tepatnya akan dimainkan pada malam ini, Jumat (25/7/2025) malam WIB.

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi tantangan berat malam ini dalam laga semifinal Piala AFF U-23 2025. Garuda Muda akan bentrok dengan rival abadi mereka, Thailand U-23, demi memperebutkan satu tiket menuju partai puncak.

1. Duel Sengit Demi Tiket Final

Pertemuan antara Indonesia dan Thailand di level U-23 selalu menjanjikan laga yang sengit dan penuh drama. Kedua tim memiliki sejarah rivalitas yang panjang dan intens di kancah sepak bola Asia Tenggara.

Timnas Indonesia U-23 di bawah asuhan pelatih Gerald Vanenburg, akan berjuang keras untuk memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah dan meraih kemenangan di hadapan ribuan suporter setia. Apalagi mereka bakal tampil di SUGBK.

2. Masih Ada Pekerjaan Rumah

Timnas Indonesia U-23 ditargetkan juara Piala AFF U-23 2025 Okezone
Timnas Indonesia U-23 ditargetkan juara Piala AFF U-23 2025 Okezone

Meski demikian, Timnas Indonesia U-23 memiliki pekerjaan rumah di lini depan. Dalam dua laga terakhir, para penyerang Garuda Muda, termasuk Jens Raven dan Hokky Caraka, belum mampu mencetak gol lagi di dua laga terakhir Timnas Indonesia U-23.

Gol kemenangan 1-0 atas Filipina U-23 tercipta dari gol bunuh diri lawan. Sementara saat menghadapi Malaysia U-23, pertandingan berakhir imbang tanpa gol.

Vanenburg sendiri mengaku tidak khawatir dan tetap percaya dengan kemampuan para strikernya untuk bisa menemukan kembali ketajamannya di laga penting ini. Namun, akankah Hokky dan Jens bisa membalas kepercayaan Vanenburg?

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/51/1636829/noc-indonesia-akan-bertemu-ioc-28-oktober-bahas-sanksi-buntut-penolakan-visa-atlet-israel-gtv.webp
NOC Indonesia Akan Bertemu IOC 28 Oktober, Bahas Sanksi Buntut Penolakan Visa Atlet Israel
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/timnas_indonesia_u_17_foto_pssi.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tak Diberi Target Khusus di Piala Dunia 2025, Erick Thohir Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement