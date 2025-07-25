Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-23 2025: Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg Bongkar Kekuatan Thailand U-23, Siap Menang Telak?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |09:30 WIB
Piala AFF U-23 2025: Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg Bongkar Kekuatan Thailand U-23, Siap Menang Telak?
Gerald Vanenburg siap antar Timnas Indonesia U-23 menang atas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg membongkar kekuatan Timnas Thailand U-23 yang merupakan lawan timnya di semifinal Piala AFF U-23 2025. Juru taktik asal Belanda itu mengatakan, Thailand U-23 memiliki kekuatan merata mulai dari lini belakang, tengah dan depan.

Meski begitu, Gerald Vanenburg belum tahu betul pola permainan apa yang ditunjukkan pelatih Timnas Thailand U-23, Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Ia menilai strategi kejutan bisa saja dikeluarkan juru taktik berusia 51 tahun tersebut.

Gerald Vanenburg siap antar Timnas Indonesia U-23 menang atas Thailand U-23. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Gerald Vanenburg siap antar Timnas Indonesia U-23 menang atas Thailand U-23. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

 “Saya pikir kami melihat, tentu saja kami melihat Thailand, dan mereka adalah tim yang sangat kuat, dan saya pikir selalu sulit untuk mengetahui cara bermain melawan mereka,” kata Gerald Vanenburg dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23.

“Kami harus mempersiapkan diri dan kami tahu bahwa mereka memiliki lini tengah yang kuat, serangan yang kuat, dan pertahanan yang bagus,” lanjut pelatih 51 tahun ini.

1. Siap Cari Titik Lemah Timnas Thailand U-23

Gerald Vanenburg optimistis anak asuhnya dapat menemukan titik kelemahan Thailand U-23. Satu yang pasti, legenda sepakbola Belanda itu ingin Timnas Indonesia U-23 tampil habis-habisan di laga tersebut. 

“Jadi kami harus mempersiapkan diri dan mencoba menemukan peluang untuk mengalahkan mereka. Saya pikir itulah cara kami ingin bermain, dan tidak ada satu cara pun, kami harus berjuang dan bekerja keras. Kemudian pada akhirnya kami akan melihat di mana posisi kami,” tegas juru taktik 51 tahun ini.

 

