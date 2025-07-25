Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025 Malam Ini, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |10:40 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025 Malam Ini, Klik di Sini!
Timnas Indonesia U-23 siap lawan Thailand U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga perebutan tiket final itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (25/7/2025).

Menariknya, jelang bentrokan tersebut, Timnas Indonesia U-23 dan Thailand U-23 sama-sama dalam performa yang kurang menjanjikan. Hal itu penampilan kedua tim yang tak bagus selama fase grup.

1. Thailand U-23 Kurang Baik di Grup C

Timnas Thailand U-23 lolos ke semifinal dengan status juara Grup C. Namun, mereka lolos usai hanya mengoleksi 4 poin, hasil dari satu kemenangan (4-0 atas Timor Leste) dan satu imbang (0-0 kontra Myanmar.

Pelatih Timnas Thailand U-23, Thawatchai Damrong-Ongratkul, mengakui timnya tampil buruk selama di fase grup. Masih ada rasa gugup di pasukannya hingga mempengaruhi performa dan permainan.

“Di awal-awal turnamen, kami agak gugup. Kesan saya kurang baik tentang babak penyisihan grup. Banyak kesalahan yang kami buat,” jelas Thawatchai dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Jumat (25/7/2025).

Timnas Thailand U-23
Timnas Thailand U-23

Kendati demikian, Thawatchai masih percaya Timnas Thailand U-23 bisa lebih baik di semifinal. Karena itulah, ia optimistis bisa mengalahkan Timnas Indonesia U-23.

“Tapi untuk semifinal, para pemain dan tim kami pasti akan tampil lebih baik dari babak grup,” tambahnya.

2. Timnas Indonesia U-23 Juga Kurang Maksimal

Senasib dengan Thailand, Timnas Indonesia U-23 juga lolos ke semifinal sebagai juara Grup A. Garuda Muda tak terkalahkan dengan mengoleksi 7 poin dari dua kemenangan dan satu imbang.

 

