HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Taktik Gerald Vanenburg dengan Pelatih Thailand U-23 Thawatchai Damrong-Ongtrakul di Semifinal Piala AFF U23 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |10:40 WIB
Adu Taktik Gerald Vanenburg dengan Pelatih Thailand U-23 Thawatchai Damrong-Ongtrakul di Semifinal Piala AFF U23 2025
Simak adu taktik Gerald Vanenburg dengan pelatih Thailand U-23 Thawatchai Damrong-Ongtrakul (Foto: PSSI)
ADU taktik Gerald Vanenburg dengan Pelatih Timnas Thailand U-23 Thawatchai Damrong-Ongtrakul menarik untuk diulas. Sebab, keduanya bakal beradu di semifinal Piala AFF U-23 2025.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/7/2025) malam WIB. Ini merupakan laga klasik di Asia Tenggara.

Timnas Thailand U-23

Jelang laga, racikan taktik kedua pelatih tentu sangat dinanti. Apalagi, Indonesia dan Thailand sama-sama disorot jelang pertandingan ini.

1. Taktik Thawatchai Damrong-Ongtrakul

Bagaimana taktik Damrong-Ongtrakul di Piala AFF U-23 2025? Well, dari dua laga yang dilakoni di fase grup, terlihat sang arsitek memakai dua pendekatan berbeda.

Di laga melawan Timnas Timor Leste U-23, Damrong-Ongtrakul memilih 4-4-2. Ramuan itu terbukti mujarab dengan kemenangan telak 4-0 meski Bumi Loro Sae adalah tim terlemah di Grup C.

Saat menghadapi Timnas Myanmar U-23, pelatih berusia 51 tahun itu memilih 4-2-3-1. Hasilnya, Thailand U-23 ditahan 0-0. Laga ini disorot oleh masyarakat Negeri Gajah Putih gara-gara tak mampu mencetak gol.

Berkaca dari dua laga itu, gol Thailand terutama saat melawan Timor Leste, lebih banyak berasal di bola mati (2 gol) dan serangan balik cepat (1 gol). Ini tentu wajib diwaspadai segenap awak Timnas Indonesia U-23.

 

Halaman:
1 2
      
