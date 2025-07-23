Advertisement
LIGA INDONESIA

Momen Akrab Jordi Amat dengan 3 Pemain Asing Persija Jakarta, Ini Isi Diskusinya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |20:25 WIB
Momen Akrab Jordi Amat dengan 3 Pemain Asing Persija Jakarta, Ini Isi Diskusinya
Jordi Amat berdiskusi bersama 3 pemain asing Persija Jakarta. (Foto: Andri Bagus Syaiful/Okezone)
A
A
A

MOMEN akrab Jordi Amat dengan 3 pemain asing Persija Jakarta terlihat dalam momen latihan tim. Isi diskusi yang dilakukan Jordi Amat dengan 3 rekan setim barunya itu pun terungkap.

Persija Jakarta memang terus menggeber persiapan untuk menyambut Super League 2025-2026. Hal tersebut terlihat dalam latihan di Persija Training Ground, Sawangan, Depok, Rabu (23/6/2025).

Jordi Amat. (Foto: Instagram/persija)

1. Momen Akrab Jordi Amat dengan 3 Pemain Asing Persija

Berdasarkan pantauan Okezone, selepas latihan, pemain anyar Persija Jakarta Jordi Amat terlibat diskusi kecil dengan tiga pemain asing timnya, yakni Gustavo Almeida, Fabio Calonego, dan Gustavo Franca. Jordi tampaknya memberikan arahan untuk pemain tersebut.

Dalam latihan itu, Jordi, Fabio, dan Gustavo Franca memang begitu menikmati arahan dari pelatih kepala Mauricio Souza. Sementara itu, Gustavo Almeida hanya memantau dari pinggir lapangan karena cedera.

 

