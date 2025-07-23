2 Pemain Abroad Timnas Indonesia yang Masih Tanpa Klub, Nomor 1 Nyaris Gabung Persija Jakarta

Berikut dua pemain abroad Timnas Indonesia yang masih tanpa klub (Foto: PSSI)

BERIKUT dua pemain abroad Timnas Indonesia yang masih tanpa klub hingga Rabu (23/7/2025). Salah satunya nyaris bergabung dengan Persija Jakarta.

Setidaknya lima pemain abroad Timnas Indonesia dilepas klubnya pada bursa transfer musim panas 2025. Tiga di antaranya telah mendapat klub baru yakni Jordi Amat, Shayne Pattynama, dan Nathan Tjoe-A-On.

Akan tetapi, masih ada dua nama lagi yang hingga kini belum mendapat klub baru. Mereka masih berjuang mencari kesebelasan sebelum jendela transfer ditutup pada 31 Agustus 2025.

Siapa saja dua pemain itu? Simak ulasan berikut ini.

2 Pemain Abroad Timnas Indonesia yang Masih Tanpa Klub

1. Thom Haye

Pemain satu ini berpisah dengan Almere City FC usai kontraknya habis pada 30 Juni 2025. Hingga kini, Haye masih belum mendapatkan klub baru.

Gelandang berusia 30 tahun tersebut sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta. Namun, kesepakatan urung terjalin. Haye masih mencari klub baru.