Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Abroad Timnas Indonesia yang Masih Tanpa Klub, Nomor 1 Nyaris Gabung Persija Jakarta

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |10:18 WIB
2 Pemain Abroad Timnas Indonesia yang Masih Tanpa Klub, Nomor 1 Nyaris Gabung Persija Jakarta
Berikut dua pemain abroad Timnas Indonesia yang masih tanpa klub (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT dua pemain abroad Timnas Indonesia yang masih tanpa klub hingga Rabu (23/7/2025). Salah satunya nyaris bergabung dengan Persija Jakarta.

Setidaknya lima pemain abroad Timnas Indonesia dilepas klubnya pada bursa transfer musim panas 2025. Tiga di antaranya telah mendapat klub baru yakni Jordi Amat, Shayne Pattynama, dan Nathan Tjoe-A-On.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Osaka (Foto: PSSI)

Akan tetapi, masih ada dua nama lagi yang hingga kini belum mendapat klub baru. Mereka masih berjuang mencari kesebelasan sebelum jendela transfer ditutup pada 31 Agustus 2025.

Siapa saja dua pemain itu? Simak ulasan berikut ini.

2 Pemain Abroad Timnas Indonesia yang Masih Tanpa Klub

1. Thom Haye

Thom Haye. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Pemain satu ini berpisah dengan Almere City FC usai kontraknya habis pada 30 Juni 2025. Hingga kini, Haye masih belum mendapatkan klub baru.

Gelandang berusia 30 tahun tersebut sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta. Namun, kesepakatan urung terjalin. Haye masih mencari klub baru.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3178962/persib_bandung_dongkrak_ranking_liga_indonesia_berkat_aksi_impresif_di_afc_champions_league_2_2025_2026-jHa5_large.jpg
Persib Bandung Menggila, Begini Syarat Indonesia Punya Wakil di AFC Champions League Elite
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3178957/erick_thohir_bicara_alasan_mengapa_belum_umumkan_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru-tzUx_large.jpg
Erick Thohir Bongkar Penyebab PSSI Belum Umumkan Pelatih Timnas Indonesia yang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3178948/shin_tae_yong_dan_erick_thohir_batal_bekerjasama_di_timnas_indonesia_erickthohir-K6Go_large.jpg
Shin Tae-yong Gagal Latih Timnas Indonesia, Erick Thohir: Tak Mudah Cari Pelatih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3178938/erick_thohir_dan_shin_tae_yong-RhZf_large.jpg
Erick Thohir: Kita Move On dari Shin Tae-yong!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/11/1635991/timnas-indonesia-u23-jangan-anggap-remeh-lawan-di-grup-c-sea-games-2025-ghz.webp
Timnas Indonesia U-23 Jangan Anggap Remeh Lawan di Grup C SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzecchi.jpg
Marco Bezzecchi Simpan Misi Khusus di MotoGP Malaysia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement