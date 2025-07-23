Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Berkelas Kadek Arel Usai Timnas Indonesia U-23 Ditahan Malaysia U-23

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |02:05 WIB
Reaksi Berkelas Kadek Arel Usai Timnas Indonesia U-23 Ditahan Malaysia U-23
Kadek Arel kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

REAKSI berkelas diberikan Kadek Arel usai Timnas Indonesia U-23 ditahan Malaysia U-23 di Piala AFF U-23-2025. Dia tetap bersyukur Timnas Indonesia U-23 bisa terhindar dari kekalahan.

Kini, Kadek Arel pun berharap Timnas Indonesia U-23 bisa tampil lebih apik di semifinal Piala AFF U-23 2025. Sebab, skuad Garuda Muda diharapkan bisa meraih gelar juara.

kadek arel foto pssi

1. Timnas Indonesia U-23 Diimbangi Malaysia U-23

Timnas Indonesia U-23 harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Senin 21 Juli 2025. Meski begitu, hasil imbang ini sudah cukup untuk membawa Garuda Muda melaju ke babak semifinal sebagai juara Grup A dengan tujuh poin.

Kadek Arel tetap bersyukur dengan hasil imbang tersebut meski menyadari banyak pendukung yang ingin Timnas Indonesia U-23 memenangi duel klasik itu. Pemain Bali United itu menegaskan Garuda Muda akan melakukan evaluasi agar bisa tampil lebih maksimal di babak selanjutnya.

“Saya ingin ucapkan terima kasih untuk seluruh rakyat Indonesia yang mendukung kami. Kami tahu ekspektasi ingin menang, tapi kami draw,” kata Kadek Arel dalam konferensi pers usai laga, dikutip Rabu (23/7/2025).

“Walau begitu, Astungkara kami lolos ke semifinal. Besok kami akan memulai evaluasi, dan kami harap bisa memainkan laga semifinal dengan maksimal,” sambungnya.

 

