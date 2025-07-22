Layangkan Somasi, Hokky Caraka Malah Dapat Dukungan dari Fans Timnas Indonesia

HOKKY Caraka melayangkan somasi untuk lima akun media sosial. Striker berlabel Timnas Indonesia itu justru malah dapat dukungan penuh dari penggemar.

Striker asal Yogyakarta itu panen hujatan usai tampil dalam laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 21 Juli 2025 malam WIB.

Dalam laga tersebut, Hokky bermain sejak menit ke-74 sebagai pemain pengganti. Ia menggantikan peran Jens Raven. Laga tersebut sendiri berakhir tanpa gol untuk kedua tim.

1. Hinaan Menjurus Pelecehan

Hokky menjadi sasaran hinaan dan pelecehan dari sebagian netizen usai pertandingan. Ia tidak sendirian, sang kekasih yang bernama Jessica Rosmaureena juga dihina di dunia maya. Atas perbuatan netizen itu, ia melayangkan somasi kepada lima akun Instagram.

Dalam surat somasi yang diterbitkan oleh Hokky, Jessica, dan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI), kelima nama akun tersebut terpampang jelas. Mereka yang terbukti menuliskan hinaan itu dituntut meminta maaf.

Hokky memberi waktu 1x24 jam kepada kelimanya untuk meminta maaf secara langsung. Jika teguran tersebut tidak diindahkan, ia akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan lima pemilik akun tersebut ke pihak kepolisian.