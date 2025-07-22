Penyerang Timnas Indonesia U-23 Hokky Caraka Somasi 5 Netizen Tanah Air, Ini Kasusnya!

PENYERANG Timnas Indonesia U-23 Hokky Caraka menyomasi lima netizen Tanah Air. Somasi ini dilontarkan penyerang PSS Sleman karena dirinya dan sang kekasih diledek lima akun Instagram tersebut.

“Saya bukan orang yang suka dengan cara seperti ini tetapi kalian yang sudah terlalu kelewatan untuk kali ini saya tunggu itikad baiknya sayonara,” tulis Hokky Caraka di akun Instagram-nya, @hokkycaraka_.

Hokky Caraka melakukan somasi kepada 5 netizen Tanah Air. (Foto: Instagram/@hokkycaraka_)

Akun-akun di atas menghina Hokky Caraka dan sang kekasih, Jessica Rosmaureena. Akun-akun itu meminta Hokky Caraka dan sang kekasih untuk fokus “bercinta” daripada melanjutkan karier sebagai pesepakbola.

1. Hokky Caraka Belum Unjuk Gigi di Piala AFF U-23 2025

Di saat bersamaan, Hokky Caraka belum unjuk gigi bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Ia bermain sebagai starter saat Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Filipina U-23 di matchday kedua Grup A Piala AFF U-23 2025, Jumat 18 Juli 2025. Namun, pemain jebolan Garuda Select ini hanya bermain 45 menit.

Hokky Caraka juga bermain 16 menit saat Timnas Indonesia U-23 menghadapi Malaysia U-23 semalam. Apes bagi Hokky, pesepakbola 20 tahun itu menerima kartu kuning.

Di dua laga tersebut, Hokky gagal mencetak gol. Ia kalah saing dari penyerang Timnas Indonesia U-23 lain, Jens Raven.