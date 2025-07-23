Patrick Kluivert Diterpa 2 Kabar Bahagia Sekaligus, Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

PATRICK Kluivert diterpa dua kabar bahagia sekaligus pada Rabu, (23/7/2025). Lantas, apa kabar bahagia yang dimaksud? Pelatih 49 tahun ini menerima kabar baik dari pemain Timnas Indonesia Kevin Diks serta calon personel skuad Garuda Mauro Zijlstra.

Setelah sempat mengalami masalah pada kakinya, Kevin Diks akhirnya menjalani debut tidak resmi bersama sang klub, Borussia Monchengladbach. Ia bermain 45 menit atau di awal babak kedua saat Borussia Monchengladbach menantang klub kasta tertinggi Liga Ukraina, Metalist Kharkiv, pada Rabu (23/7/2025) dii hari WIB.

Kevin Diks debut bersama Borussia Monchengladbach. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Meski Borussia Monchengladbach kalah 1-3, kehadiran Kevin Diks menunjukan pesepakbola 28 tahun ini mulai mendapatkan tempat di skuad utama kontestan Bundesliga tersebut. Satu harapannya Kevin Diks terus berkembang dan terhindar dari cedera.

1. Kehadiran Kevin Diks Dibutuhkan Timnas Indonesia

Jika berkembang positif bersama Borussia Monchengladbach, tenaga dan pengalaman Kevin Diks sangat berarti bagi Timnas Indonesia. Sesuai jadwal pada pada 9 dan 11 Oktober 2025, Timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi dan Irak di babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Secara Pengalaman dan kualitas, Kevin Diks paling oke untuk menempati posisi wing back kanan. Benar ada Sandy Walsh sebagai back up Kevin Diks, namun level permainannya masih di bawah eks pemain FC Copenhagen tersebut.

2. Mauro Zijlstra Resmi Promosi ke Skuad Senior FC Volendam

Kabar baik kedua datang dari Mauro Zijlstra. Setelah musim lalu enam kali dimainkan tim senior, Mauro Zijlstra musim ini akhirnya resmi dipromosikan ke tim utama klub Eredivisie, FC Volendam. Di laman resmi FC Volendam, Mauro Zijlstra sudah terdaftar dan siap menggila.