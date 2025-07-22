Kronologi Pemain Timnas Malaysia U-23 Aysar Hadi 2 Kali Dituduh Lakukan Pencurian Umur

PEMAIN Timnas Malaysia U-23 Ahmad Aysar Hadi dua kali dituduh melakukan pencurian umur. Uniknya, tuduhan ini diterima Ahmad Aysar Hadi tiap kali bermain di Indonesia. Momen pertama tersaji di Piala AFF U-19 2022 yang dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada 2-15 Juli 2022.

Saat itu Ahmad Aysar Hadi yang berstatus sebagai kapten, mengantarkan Timnas Malaysia U-19 juara Piala AFF U-19 2022. Dalam perjalanannya menjadi juara, skuad Harimau Muda -julukan Timnas Malaysia U-19- tidak melaluinya dengan mudah.

Timnas Malaysia U-19 juara Piala AFF U-19 2022. (Foto : Aldhi Chandra/Okezone)

Di fase grup, Timnas Malaysia U-19 finis sebagai runner-up grup dengan tujuh angka, terpaut lima poin dari Laos di puncak klasemen. Meski berstatus runner-up, Timnas Malaysia U-19 menang 3-0 atas juara Grup A, Vietnam, di semifinal!

Kemudian di final, Timnas Malaysia U-19 menang 2-0 atas Laos U-19, sekaligus melakukan revans. keberhasilan Timnas Malaysia U-19 menjadi juara ini membuat Ahmad Aysar Hadi dituduh media Vietnam, The Thao 247, melakukan pencurian umur. Penilaian ini muncul karena wajah Ahmad Aysar Hadi tidak seperti anak sebayanya.

“Fans di Asia Tenggara heboh dengan informasi mencurigakan tentang pemain Malaysia U-19 yang melakukan pencurian umur. Orang yang dicurigai adalah kapten Aysar Hadi,” tulis The Thao 247.

“Dalam keterangan di AFF, Aysar Hadi lahir pada 2003, tetapi banyak orang percaya pemain yang mengenakan nomor punggung 13 telah menipu usianya,” lanjut The Thao 247.