Pemain Timnas Malaysia U-23 Aysar Hadi Lakukan Pencurian Umur? Media Malaysia Angkat Bicara

PEMAIN Timnas Malaysia U-23 Ahmad Aysar Hadi melakukan pencurian umur? Penilaian itu ramai disampaikan netizen Indonesia di media sosial saat menyaksikan laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025, Senin 21 Juli 2025 malam WIB.

Ahmad Aysar Hadi yang kelahiran 4 September 2003 (21 tahun), dinilai netizen Indonesia telah berusia di atas 23 tahun karena memiliki kumis tebal. Anggapan itu menguat karena bek Johor Darul Ta’zim II ini bermain kasar nan trengginas.

Di menit 36, kapten JDT II ini menerima kartu kuning dari wasit asal Thailand, Pansa Chaisanit, karena melanggar keras pemain Timnas Indonesia U-23. Lantas, apa benar Ahmad Aysar Hadi melakukan pencurian umur?

1. Ahmad Aysar Hadi Murni 21 Tahun

Ahmad Aysar Hadi masih berusia 21 tahun. (Foto: Instagram/@ekorharimaumalaya)

Media Malaysia Ekor Harimau Malaya menegaskan Ahmad Aysar Hadi murni berusia 21 tahun. Mereka pun menyoroti pernyataan netizen Indonesia yang meragukan usia pemegang dua caps bersama Timnas Malaysia U-23 ini.

“Viral pemain Malaysia Aysar menjadi perhatian suporter Indonesia di media sosial. Pemain ini dianggap tidak seperti pemain di bawah 23 tahun,” tulis Ekor Harimau Malayai di akun Instagram mereka, @ekorharimaumalaya.

2. Timnas Malaysia U-23 Tak Terkalahkan Tiap Kali Ahmad Aysar Hadi Bermain

Ahmad Aysar Hadi seakan memberikan peruntungan positif kepada Timnas Malaysia U-23. Tiap kali pesepakbola 21 tahun ini bermain di Piala AFF U-23 2025, skuad Harimau Muda -julukan Timnas Malaysia U-23- tidak terkalahkan.