Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Malaysia U-23 Aysar Hadi Lakukan Pencurian Umur? Media Malaysia Angkat Bicara

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |11:57 WIB
Pemain Timnas Malaysia U-23 Aysar Hadi Lakukan Pencurian Umur? Media Malaysia Angkat Bicara
Pemain Timnas Malaysia U-23 Ahmad Aysar Hadi diduga melakukan pencurian umur. (Foto: Instagram/@ekorharimaumalaya)
A
A
A

PEMAIN Timnas Malaysia U-23 Ahmad Aysar Hadi melakukan pencurian umur? Penilaian itu ramai disampaikan netizen Indonesia di media sosial saat menyaksikan laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025, Senin 21 Juli 2025 malam WIB.

Ahmad Aysar Hadi yang kelahiran 4 September 2003 (21 tahun), dinilai netizen Indonesia telah berusia di atas 23 tahun karena memiliki kumis tebal. Anggapan itu menguat karena bek Johor Darul Ta’zim II ini bermain kasar nan trengginas.

Di menit 36, kapten JDT II ini menerima kartu kuning dari wasit asal Thailand, Pansa Chaisanit, karena melanggar keras pemain Timnas Indonesia U-23. Lantas, apa benar Ahmad Aysar Hadi melakukan pencurian umur?

1. Ahmad Aysar Hadi Murni 21 Tahun

Ahmad Aysar Hadi masih berusia 21 tahun. (Foto: Instagram/@ekorharimaumalaya)
Ahmad Aysar Hadi masih berusia 21 tahun. (Foto: Instagram/@ekorharimaumalaya)

Media Malaysia Ekor Harimau Malaya menegaskan Ahmad Aysar Hadi murni berusia 21 tahun. Mereka pun menyoroti pernyataan netizen Indonesia yang meragukan usia pemegang dua caps bersama Timnas Malaysia U-23 ini.

“Viral pemain Malaysia Aysar menjadi perhatian suporter Indonesia di media sosial. Pemain ini dianggap tidak seperti pemain di bawah 23 tahun,” tulis Ekor Harimau Malayai di akun Instagram mereka, @ekorharimaumalaya.

2. Timnas Malaysia U-23 Tak Terkalahkan Tiap Kali Ahmad Aysar Hadi Bermain

Ahmad Aysar Hadi seakan memberikan peruntungan positif kepada Timnas Malaysia U-23. Tiap kali pesepakbola 21 tahun ini bermain di Piala AFF U-23 2025, skuad Harimau Muda -julukan Timnas Malaysia U-23- tidak terkalahkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/11/1635757/koreografi-raksasa-bendera-palestina-guncang-laga-galatasaray-vs-bodoglimt-di-liga-champions-eqk.webp
Koreografi Raksasa Bendera Palestina Guncang Laga Galatasaray vs Bodo/Glimt di Liga Champions
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/06/miliano_jonathans.jpg
Miliano Jonathans Masuk Skuad FC Utrecht Vs Freiburg di Liga Europa, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement