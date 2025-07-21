Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23: Jens Raven Kesulitan, Skor Masih 0-0

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 harus puas menutup babak pertama dengan skor sama kuat 0-0 atas Malaysia U-23 di laga pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025, Senin (21/7/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Garuda Muda sejatinya tampil mendominasi, namun Malaysia mampu bertahan dengan baik.

Sejumlah peluang tercipta, namun lini pertahanan Harimau Malaya Muda begitu rapat. Alhasil, babak pertama diakhiri dengan skor 0-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Ya, Timnas Indonesia U-23 memang tampil begitu mendominasi sejak awal laga. Namun, seranagn selalu terputus ketika memasuki kotak penalti Malaysia U-23.

Malaysia U-23 pun bukannya hanya diam saja. Mereka beberapa kali sempat memiliki peluang, namun tak ada yang benar-benar membahayakan.

Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Pertandingan di SUGBK itu pun berjalan panas. Sebab di pertengahan babak pertama saja, wasit sudah mengeluarkan empat kartu kuning, dua untuk Timnas Indonesia U-23 dan dua lagi untuk pemain Malaysia U-23.

Setidaknya 70 persen bola dikuasai Timnas Indonesia U-23. Namun, semua itu masih belum cukup untuk pasukan Gerald Vanenburg mencetak gol.