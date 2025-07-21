Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23: Skor Masih 0-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |20:31 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23: Skor Masih 0-0
Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23. (Foto: Wikanto Arung/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 masih sama kuat 0-0 hingga babak pertama memasuki menit 25, pada Senin (21/7/2025) malam WIB. Pertemuan tersebut merupakan laga pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025.

Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Timnas Indonesia U-23 mampu mendominasi jalannya pertandingan. Namun, lini belakang Harimau Malaya Muda begitu kuat, sehingga hingga babak pertama sudah setengah jalan, skor tak berubah 0-0.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025:

Timnas Indonesia U-23 XI (4-3-3): Cahya Supriadi; Alfharezzi Buffon, Kakang Rudianto, Kadel Arel, , Dony Tri Pamungkas; Robi Darwis, Toni Firmansyah, Rayhan Hannan; Victor Dethan, Jens Raven, Rahmat Arjuna.

Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23. (Foto: Wikanto Arung/Okezone)
Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23. (Foto: Wikanto Arung/Okezone)

Cadangan: Daffa Fasya (GK), Muhammad Ferarri, Brandon Scheunemann, Achmad Maulana, F. Missa, Dion, Althaf, Yardan Yafi, Juliansyah, Hokky Caraka.

Pelatih: Gerald Vanenburg.

(Rivan Nasri Rachman)

      
