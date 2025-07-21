Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini

JAKARTA – Link live streaming Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga panas penentu siapa yang lolos semifinal tersebut tepatnya akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (21/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Laga tersebut merupakan partai terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025. Hasil dari laga tersebut akan menentukan nasib Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23.

1. Malaysia Optimistis

Bisa dikatakan, tekanan ada di sisi Timnas Malaysia U-23. Pasalnya, tim asuhan Nafuzi Zain itu wajib menang dengan selisih dua gol.

Belum lagi Malaysia U-23 bermain di hadapan pendukung Garuda di SUGBK. Tekanan dari para suporter jelas akan menyulitkan Ubaidullah Shamsul dan kawan-kawan.

Kendati demikian, Nafuzi Zain tetap optimis Malaysia U-23 bisa menang. Menurut pelatih Malaysia U-23 itu, pasukannya hanya perlu fokus bermain baik dan mengincar kemenangan dengan selisih dua gol.

Timnas Malaysia U-23 terus perkuat diri jelang Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/malaysia_nt)

"Kami harus fokus dan yakin pada diri sendiri dan yang paling penting adalah cara kita untuk bermain. Dan kita sudah melakukan dua gim sebelumnya dengan baik," kata Nafuzi Zain, jelang laga lawan Timnas Indonesia, Senin (21/7/2025).

2. Bicara Strategi

Tak hanya harus fokus, Nafuzi Zain juga siap strategi agar bisa mengalahkan Timnas Indonesia U-23. Tepatnya Malaysia tidak akan bermain terlalu agresif dalam menyerang dan akan memilih banyak bertahan.