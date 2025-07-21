Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-23 2025: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 Malam Ini, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |16:54 WIB
Piala AFF U-23 2025: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 Malam Ini, Klik di Sini!
Timnas Indonesia U-23 siap hajar Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Laga penuh gengsi ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin, (21/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Setelah melewati dua laga Grup A Piala AFF U-23 2025, Timnas Indonesia U-23 duduk di puncak klasemen dengan enam angka. Timnas Indonesia U-23 unggul tiga angka atas Filipina U-23 dan Malaysia U-23 di posisi dua dan tiga.

1. Timnas Indonesia U-23 Cuma Butuh Imbang

Timnas Indonesia U-23 menuju semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-23 menuju semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)

Sesuai regulasi, hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Sementara tim yang finis runner-up, harus bersaing dengan peringkat dua dari grup lain untuk memperebutkan runner-up terbaik.

Untuk lolos semifinal Piala AFF U-23 2025 sebagai juara grup, Timnas Indonesia U-23 hanya butuh hasil imbang atas Malaysia U-23 nanti malam. Namun, pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg menargetkan kemenangan di laga malam ini.

“Ya, saya ingin menang di setiap pertandingan, termasuk melawan Malaysia. Saya juga ingin menang melawan siapa pun di laga selanjutnya,” kata Gerald Vanenburg di Stadion Madya, Minggu 20 Juli 2025.

2. Pelatih Malaysia U-23 Coba Sulitkan Timnas Indonesia U-23

Pelatih Timnas Malaysia U-23 Nafuzi Zain mencoba menyulitkan Timnas Indonesia U-23 di laga nanti malam. Ia menilai timnya memiliki kapasitas untuk menumbangkan skuad Garuda Muda.

 

