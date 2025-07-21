Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Persiapan Lawan Timnas Indonesia U-23, Mahali Jasuli Minta Malaysia U-23 Tutup Telinga dari Teriakan Suporter

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |16:36 WIB
Persiapan Lawan Timnas Indonesia U-23, Mahali Jasuli Minta Malaysia U-23 Tutup Telinga dari Teriakan Suporter
Timnas Malaysia U-23 siap lawan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/malaysia_nt)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Legenda sepakbola Malaysia, Mahali Jasuli memiliki wejangan kepada Tim Nasional (Timnas) Malaysia U-23 jelang tampil melawan Timnas Indonesia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Jasuli tepatnya berpesan para penggawa Harimau Malaya Muda untuk menutup telinga dari teriakan suporter tim tuan rumah.

Maksud Jasuli, para pemain Malaysia U-23 harus mengabaikan tekanan dari suporter. Ia meminta skuad asuhan Nafuzi Zain itu tidak takut dan percaya diri untuk bisa memenangkan laga pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025 tersebut.

Malaysia U-23 akan menantang Timnas Indonesia U-23 di SUGBK pada Senin (21/7/2025) pukil 20.00 WIB. Ini akan menjadi laga krusial bagi kedua tim karena akan menentukan nasib ke babak semifinal.

1. Jangan Takut

Jasuli mengakui bahwa menghadapi Timnas Indonesia di SUGBK bukan perkara mudah. Dia sudah merasakan atmosfer itu pada partai final SEA Games 2011. Namun ketika itu, dia berhasil membawa Malaysia meredam tekanan suporter karena bungkam Skuad Garuda lewat drama adu penalti.

"Saya ingat saat itu kami tahu Indonesia tim yang bagus, tapi kami punya keyakinan dalam diri sendiri. Meskipun tidak mudah, semua pemain tahu tanggung jawab masing-masing dan bekerja keras,” kata Jasuli, dilansir dari media Malaysia, News Straits Times, Senin (21/7/2025).

Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Filipina U-23 berakhir 0-2 (Foto: Instagram/@malaysia_nt)
Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Filipina U-23 berakhir 0-2 (Foto: Instagram/@malaysia_nt)

Berbekal pengalamannya itu, Jasuli memberikan saran kepada para pemain Malaysia U-23 untuk menghiraukan tekanan yang bakal diberikan pendukung Timnas Indonesia U-23. Dia pun meyakini Fergus Tierney dan kolega memiliki mental bertanding yang kuat.

"Saran saya, jangan pedulikan sorakan penonton dan bermainlah demi negara. Tak perlu takut. Saya pernah menghadapi suasana yang sangat menantang di sana, tapi saya percaya pada kekuatan mental para pemain muda ini,” terang Jasuli.

 

