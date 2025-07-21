Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Malaysia U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025 bisa didapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 menjalani laga krusial di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (21/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Kedua tim wajib mendapatkan hasil positif demi lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Timnas Indonesia U-23 hanya butuh hasil imbang atas Malaysia U-23 untuk mengunci tiket lolos semifinal Piala AFF U-23 2025.

Timnas Indonesia U-23 menuju semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Sementara Malaysia U-23, wajib menang selisih dua gol atas Timnas Indonesia U-23. Hanya kemenangan dengan selisih dua gol yang meloloskan skuad Nafuzi Zain ke semifinal, entah sebagai juara Grup A atau runner-up terbaik.

1. Gerald Vanenburg Incar Kemenangan

Saat ini Timnas Indonesia U-23 duduk di puncak klasemen Grup A dengan enam angka. Timnas Indonesia U-23 unggul tiga angka atas Filipina U-23 dan Malaysia U-23 di posisi dua dan tiga klasemen sementara Grup A.

Seperti yang diungkap di atas, Timnas Indonesia U-23 hanya perlu imbang melawan Malaysia U-23 untuk mengunci tiket semifnal Piala AFF U-23 2025. Sekadar diketahui, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke fase gugur Piala AFF U-23 2025.

Meski cuma butuh hasil imbang, Gerald Vanenburg tidak memburu satu angka melawan Malaysia U-23. Pelatih asal Belanda ini meminta Timnas Indonesia U-23 menang atas Malaysia U-23.

“Ya, saya ingin menang di setiap pertandingan, termasuk melawan Malaysia. Saya juga ingin menang melawan siapa pun di laga selanjutnya,” kata Gerald Vanenburg di Stadion Madya, Minggu 20 Juli 2025.