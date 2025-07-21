Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Starter!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |19:28 WIB
Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Starter!
Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
JAKARTA – Daftar line up Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 sudah diketahui. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg kembali mengandalkan Jens Raven sebagai ujung tombak skuad Garuda Muda.

Pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 merupakan partai pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga penentuan siapa yang lolos ke semifinal itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Seni  (21/7/2025) pukul 20.00 WIB.

1. Masih Pakai Formasi 4-3-3

Vanenburg masih mempercayakan formasi 4-3-3 untuk dipakai Timnas Indonesia U-23. Itu berarti Jens Raven cs akan bermain menyerang saat melawan Malaysia U-23 nanti.

Karena bermain menyerang, tiga pemain cepat sudah diturunkan sejak menit pertama oleh pelatih asal Belanda itu. Jens Raven sebagai ujung tombak, ditemani Victor Dethan dan Rahmat Arjuna di sisi sayap.

Beralih ke tengah, ada trio maut Robi Darwis, Toni Firmansyah, dan Rayhan Hannan. Toni yang menjadi andalan Vanenburg sebagai gelandang tengah akan menyuplai bola kepada Robi Daris dan Rayhan Hannan untuk mengalirkan kembali ke lini depan.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)
Susunan pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

Lalu karena bermain menyerang, Vanenburg juga butuh lini belakang yang kuat. Untuk itu, empat bek yang bakal menjaga gawang Garuda Muda ada Kakang Rudianto, Kadel Arel, Alfharezzi Buffon, dan Dony Tri Pamungkas.

Terakhir, sisi penjaga gawang akhirnya dipercayakan kepada Cahya Supriadi. Ini menjadi aksi perdana Cahya di Piala AFF U-23 2025 karena di dua laga sebelumnya ia dicadangkan.

2. Hanya Butuh Imbang

Saat ini, Timnas Indonesia U-23 tengah memimpin Grup A dengan 6 poin. Sementara Filipina U-23 ada di urutan kedua dengan 3 poin dan Malaysia di posisi ketiga dengan 3 poin juga. Sedangkan Brunei Darussalam U-23 berada di dasar klasemen dengan 0 poin dan dipastikan sudah gugur.

 

