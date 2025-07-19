Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Fafage Femeni Menang Tipis 1-0 atas Karmila Sari

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |18:44 WIB
Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Fafage Femeni Menang Tipis 1-0 atas Karmila Sari
Fafage Femeni vs Karmila Sari kala berlaga. (Foto: Women Pro Futsal League)
A
A
A

HASIL Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Fafage Femeni sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Karmila Sari.

Duel Fafage Femeni vs Karmila Sari tersaji dalam pekan ketujuh WPFL 2025. Pertandingan itu berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta pada Sabtu (19/7/2025) sore WIB.

Fafage Femeni vs Karmila Sari

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Fafage Femeni langsung tancap gas menyerang pertahanan KS Futsal di babak pertama. Serangan diinisiasi dengan cepat dengan sesekali melepaskan tembakan spekulatif.

Namun demikian, KS Futsal bermain dengan solid. Mereka juga mengandalkan serangan balik cepat untuk melawan. Jual beli serangan pun tak terhindarkan.

Pada menit ke-9, Fafage Femeni akhirnya memecah kebuntuan. Adalah Dwi (9') yang mampu meneruskan umpan matang rekannya, Fafage Femeni unggul 1-0.

Usai gol tersebut, kedua tim yang bermain ngotot tak mampu mencetak gol tambahan. Pada akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Fafafe Femeni atas KS Futsal 1-0.

 

