HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Women Pro Futsal League 2025: Kuda Laut Nusantara Angels Tumbang 0-2 dari Alive FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |14:37 WIB
Hasil Women Pro Futsal League 2025: Kuda Laut Nusantara Angels Tumbang 0-2 dari Alive FC
Alive FC menang 2-0 atas Kuda Laut Nusantara Angels. (Foto: Instagram/@alive_fc)
KUDA Laut Nusantara (KLN) Angels gagal mendapatkan hasil positif saat menantang Alive FC di lanjutan Women Pro Futsal League 2025 (WPFL) 2025. Bermain di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Sabtu (19/7/2025), mereka tumbang 0-2 dari Alive FC.

Gol-gol kemenangan Alive FC dicetak via gol bunuh diri Aulia Pricilia pada menit 13, Fitriya Hilda (39). Hasil positif ini praktis mendongkrak kepercayaan Alive FC di laga-laga WPFL 2025 ke depan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Alive FC unggul 1-0 atas Kuda Laut Nusantara Angels di babak pertama. (Foto: Instagram/@alivefc_)
Alive FC unggul 1-0 atas Kuda Laut Nusantara Angels di babak pertama. (Foto: Instagram/@alivefc_)

KLN Angels dan Alive FC bermain cukup ngotot di awal babak pertama. Kedua tim berusaha saling menekan agar dapat mencetak gol cepat.

Pada menit ke-13, Aulia Pricilia melakukan kesalahan dengan mencetak gol bunuh diri. Alhasil, KLN Angels tertinggal 0-1 dari Alive FC.

KLN Angels tampak bekerja keras untuk menyamakan kedudukan setelah tertinggal dari Alive FC. Namun, gol yang mereka upayakan belum kunjung tercipta hingga babak pertama usai. Alive FC unggul 1-0.

 

Telusuri berita bola lainnya
