HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Women Pro Futsal League 2025: Kebumen United Angels Bungkam Muara Enim United 3-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |12:22 WIB
Hasil Women Pro Futsal League 2025: Kebumen United Angels Bungkam Muara Enim United 3-1
Kebumen United Angels menang 3-1 atas Muara Enim United. (Foto: Instagram/@kebumenangels)
A
A
A

HASIL positif didapatkan Kebumen United Angels di lanjutan Women Pro Futsal League (WPFL) 2025. Menantang Muara Enim United di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Sabtu (19/7/2025), Kebumen United Angels menang 3-1.

Gol-gol Kebumen United Angels dicetak gol bunuh diri Ananda Putri di menit 18, serta brace Alya Ananda (19’ dan 37’). Sementara itu, gol tunggal Muara Enim United dilesakkan Rosa Aulia di menit 33.

Jalannya Pertandingan

Babak pertama

Kebumen United Angels unggul 2-0 atas Muara Enim United di babak pertama. (Foto: Instagram/@kebumenangels)
Kebumen United Angels unggul 2-0 atas Muara Enim United di babak pertama. (Foto: Instagram/@kebumenangels)

Kebumen United Angels dan Muara Enim United memainkan babak pertama dengan tempo sedang. Kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing.

Gol pertama baru tercipta di menit ke-18 atau di pengujung babak pertama. Gol bunuh diri tercipta setelah pemain Muara Enim United, Ananda Putri, melakukan kesalahan.

Berselang satu menit, Kebumen United Angels memperlebar jarak dari Muara Enim United. Kepastian itu didapat setelah Alya Ananda mencetak gol ke gawang lawan. Skor berubah 2-0 untuk keunggulan Kebumen United Angels.

 

Halaman:
1 2
      
