HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di MNCTV! Jadwal Siaran Langsung Women Pro Futsal League Indonesia 2025 Pekan 7: Kebumen United vs Muara Enim!

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |15:05 WIB
Live di MNCTV! Jadwal Siaran Langsung Women Pro Futsal League Indonesia 2025 Pekan 7: Kebumen United vs Muara Enim!
Simak jadwal siaran langsung Women Pro Futsal League Indonesia 2025 pekan ketujuh di MNCTV (Foto: MNCTV)
YOGYAKARTA - Women’s Pro Futsal League 2025 telah memasuki series ke-7. MNCTV menayangkan dua pertandingan pada Sabtu, 19 Juli 2025 secara langsung dari GOR Amongrogo, Yogyakarta.

Kebumen United Angels vs Muara Enim United disiarkan pada pukul 09.00 WIB. Tayangan dilanjutkan dengan pertandingan kedua antara Kuda Laut Nusantara Angels vs Alive FC pada pukul 11.00 WIB.

Alive FC vs Kebumen Angels. (Foto: Instagram/wpfl.indonesia)

Untuk pertandingan lainnya dapat disaksikan Soccer Channel, RCTI+, dan Vision+. Pemirsa dapat menyaksikan pertandingan antara MSP FC vs Netic Ladies pada pukul 13.00 WIB dan Fafage Femini vs Karmila Sari Futsal pada pukul 15.00 WIB.

Pada Minggu, 20 Juli 2025, MNCTV akan menayangkan pertandingan antara Kuda Laut Nusantara Angels vs Muara Enim United pada pukul 09.00 WIB. Lalu, dilanjutkan dengan Netic Ladies vs Fafage Femini pada pukul 11.00 WIB.

Saksikan seluruh pertandingan Women’s Pro Futsal League 2025 dapat disaksikan di MNCTV, Soccer Channel, RCTI+, dan Vision+.

(Wikanto Arungbudoyo)

      
