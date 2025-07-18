Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Alive FC vs MSP FC Berakhir Tanpa Pemenang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |14:44 WIB
Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Alive FC vs MSP FC Berakhir Tanpa Pemenang
Laga Alive FC vs MSP FC berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025 (Foto: Instagram/@wpfl.indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA – Laga Alive FC vs MSP FC berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Duel itu berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Jumat (18/7/2025) siang WIB.

Kedua tim langsung tancap gas sejak awal. Baik Alive FC dan MSP FC acap kali menebar ancaman, namun belum ada yang berbuah gol.

Alive FC vs Kebumen Angels. (Foto: Instagram/wpfl.indonesia)

Alive FC dan MSP FC bermain sengit. Pasalnya, kedua tim itu terus jual beli serangan. Hanya saja, belum ada gol yang tercipta hingga laga memasuki 10 menit akhir.

Memasuki menit-menit akhir, MSP FC nyaris membuka keran golnya. Tapi tendangan Tantri Andani masih bisa diblok pemain Alive FC. Hasilnya, kedua tim bermain imbang 0-0 di babak pertama. 

Usai turun minum, kedua tim tidak menurunkan tempo permainannya. Hanya saja, Alive FC dan MSP FC masih kesulitan untuk mencetak gol keunggulannya.

 

