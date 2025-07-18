Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Kebumen United Cukur Karmila Sari Futsal 9-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |12:19 WIB
Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Kebumen United Cukur Karmila Sari Futsal 9-0
Kebumen United mencukur habis Karmila Sari Futsal dengan skor 9-0 dalam lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025 (Foto: Instagram/@wpfl.indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA – Kebumen United Angels menang telak 9-0 atas Karmila Sari Futsal dalam lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Laga itu berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Jumat (18/7/2025) pagi WIB.

Kebumen United Angels bermain agresif sejak awal babak pertama. Hal itu ditandai mereka langsung menekan pertahanan Karmila Sari Futsal.

Kebumen United Angels

Karmila Sari Futsal harus menerima gawangnya dibobol Kebumen United Angels. Tim itu mencetak tiga gol, yakni Alya Ananda (7' dan 8') dan Khoirotu Khisan (9').

Kebumen United Angels menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-11. Kali ini gol tersebut dicetak oleh Anggita Eka.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam babak pertama. Kebumen United Angels sementara waktu unggul 4-0 atas lawan.

Pada menit ke-25, Kebumen United Angels mampu menambah pundi-pundi golnya. Kali ini gol tersebut dicetak oleh Beatrix Charlotte.

 

Halaman:
1 2
      
