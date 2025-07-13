Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: KLN Angels Bikin KS Futsal Babak Belur 7-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |14:08 WIB
Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: KLN Angels Bikin KS Futsal Babak Belur 7-0
Suasana laga KLN Angels vs KS Futsal. (Foto: Instagram/wpfl.indonesia)
YOGYAKARTA - Kuda Laut Nusantara (KLN) Angels sukses membuat Karmila Sari (KS) Futsal babak belur di laga lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025, pada Minggu (13/7/2025) siang WIB. Beraksi di GOR Amongrogo, Yogyakarta, KLN Angels tepatnya menang dengan skor telak 7-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

KLN Angels dan Karmila Sari Futsal bermain lepas sejak menit awal laga. Pasalnya, kedua tim menampilkan intensitas laga cukup lumayan dengan saling menekan.

KLN Angles membuka keunggulan atas Karmila Sari Futsal pada menit ke-9. Kepastian itu setelah Asselah Terecita mampu menjebol gawang lawan.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu KLN Angels unggul 1-0 atas lawan.

Babak Kedua

KLN Angels vs KS Futsal. (Foto: Instagram/wpfl.indonesia)
KLN Angels vs KS Futsal. (Foto: Instagram/wpfl.indonesia)

Karmila Sari Futsal harus menerima kenyataan pahit pada awal babak kedua. Hal tersebut karena gawang mereka dibobol KLN Angels dalam waktu berdekatan, yakni dicatatkan oleh Fitri Sundari (23'), Shally Salsabila (25') dan Dwi Tia (27').

KLN Angels semakin percaya diri setelah unggul 4-0 atas lawan. Hal itu dibuktikan mereka kembali mencetak gol pada lewat Quiseina Anastasia (31') dan Asselah (34').

 

