HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Netic Ladies Sikat Muara Enim 2-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |13:46 WIB
Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Netic Ladies Sikat Muara Enim 2-1
Suasana laga Netic Ladis vs Muara Enim. (Foto: Instagram/wpfl.indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA - Netic Ladies sukses menghajar Muara Enim United di laga lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025, pada Minggu (13/7/2025) siang WIB. Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Netic Ladies tepatnya menang dengan skor tipis 2-1 atas Muara Enim.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Netic Ladies dan Muara Enim United bermain agresif sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, mereka berusaha saling menekan agar segera dapat mencetak gol.

Netic Ladies akhirnya lebih dahulu dapat memimpin atas Muara Enim United. Kepastian itu setelah Dita Helviani.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga tersebut. Netic Ladies sementara waktu unggul 1-0 atas Muara Enim United.

Babak Kedua

Netic Ladies berhasil menggandakan keunggulan atas tim lawan pada menit ke-23. Gol tersebut dicetak oleh Agnes Matulapelwa usai memanfaatkan skema serangan balik.

Netic Ladis vs Muara Enim. (Foto: Instagram/wpfl.indonesia)
Netic Ladis vs Muara Enim. (Foto: Instagram/wpfl.indonesia)

Muara Enim United tidak tinggal diam begitu saja. Pasalnya, selang beberapa saat mereka mampu memperkecil ketertinggalan yang lewat gol Risma Yanti Payuk.

 

