Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Kebumen United Angels Sikat Netic Ladies 3-1!

HASIL Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Kebumen United Angels sukses meraih kemenangan atas Netic Ladies.

Laga seru itu berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu )12/7/2025) sore WIB. Kebumen United Angels yang tampil gacor meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1 atas Netic Ladies.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim langsung tampil gacor sejak menit awal. Kebumen United Angels dan Netic Ladies acap kali jual beli serangan kendati belum ada yang berbuah gol.

Sampai pada akhirnya, Kebumen United Angels berhasil membuka keran golnya. Netic Ladies mencoba untuk merespons gol tersebut.

Alih-alih menyamakan kedudukan, gawang Netic Ladies justru harus kembali kebobolan. Kebumen United Angels menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 lewat gol Alya Ananda.

Kebumen United Angels terus menggebrak pertahanan Netic Ladies. Namun pada akhirnya tidak ada tambahan gol yang tercipta. Kebumen United Angels untuk sementara unggul 2-0 di babak pertama.