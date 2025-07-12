Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Kebumen United Angels Sikat Netic Ladies 3-1!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |18:35 WIB
Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Kebumen United Angels Sikat Netic Ladies 3-1!
Kebumen United Angels kala berlaga. (Foto: FFI)
A
A
A

HASIL Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Kebumen United Angels sukses meraih kemenangan atas Netic Ladies.

Laga seru itu berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu )12/7/2025) sore WIB. Kebumen United Angels yang tampil gacor meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1 atas Netic Ladies.

Kebumen United Angels

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim langsung tampil gacor sejak menit awal. Kebumen United Angels dan Netic Ladies acap kali jual beli serangan kendati belum ada yang berbuah gol.

Sampai pada akhirnya, Kebumen United Angels berhasil membuka keran golnya. Netic Ladies mencoba untuk merespons gol tersebut.

Alih-alih menyamakan kedudukan, gawang Netic Ladies justru harus kembali kebobolan. Kebumen United Angels menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 lewat gol Alya Ananda.

Kebumen United Angels terus menggebrak pertahanan Netic Ladies. Namun pada akhirnya tidak ada tambahan gol yang tercipta. Kebumen United Angels untuk sementara unggul 2-0 di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/12/11/1631419/indonesia-tersingkir-arya-sinulingga-manusia-berencana-tuhan-yang-menentukan-wty.JPG
Indonesia Tersingkir, Arya Sinulingga: Manusia Berencana, Tuhan yang Menentukan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez_marco_bezzecchi_kecelakaan.jpg
Bukan di Jerez, Insiden Sirkuit Mandalika Jadi Kecelakaan Terburuk Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement