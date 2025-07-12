Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Sengit, MSP FC Menang Tipis 3-2 atas KLN Angels

HASIL Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Duel sengit tersaji dalam pertemuan MSP FC vs KLN Angels.

Duel MSP FC melawan KLN Angels dimainkan di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu (12/7/2025) siang WIB. MSP FC pun menang tipis dengan skor 3-2.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim langsung tancap gas sejak menit awal. MSP FC dan KLN Angels acap kali jual beli serangan, namun belum ada yang berbuah gol keunggulan.

MSP FC nyaris membuka keunggulan lewat tendangan keras Ikeu Rosita, namun masih bisa ditepis kiper KLN Angels. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh kedua tim.

Memasuki 10 menit akhir, MSP FC akhirnya sukses membuka keran golnya lewat sontekan Tantri. Gol tersebut membuat MSP FC semakin percaya diri dalam melancarkan serangan ke pertahanan KLN Angels.

Hanya saja, tidak ada gol yang tercipta sampai bel panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. MSP FC untuk sementara unggul 1-0 atas KLN Angels di babak pertama.