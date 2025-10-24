Respons Erick Thohir soal Shin Tae-yong Kembali Latih Timnas Indonesia: Kita Harus Move On!

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan tidak akan merekrut Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ia mengatakan pencinta sepakbola Tanah Air harus move on alias melupakan juru taktik asal Korea Selatan tersebut.

“Kita kan mesti move on. Kita juga move on dengan Shin Tae-yong,” kata Erick Thohir saat ditanya peluang mendatangkan Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari YouTube Official iNews, Jumat (24/10/2025).

1. Banyak Pencinta Sepakbola Tanah Air yang Minta Shin Tae-yong Comeback

Banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang meminta PSSI kembali mengontrak Shin Tae-yong. Nama Shin Tae-yong tak hanya dikumandangkan di media sosial, tapi juga di stadion-stadion di mana Timnas Indonesia mengalami kekalahan.

Alasan pencinta sepakbola Tanah Air menignginkan Shin Tae-yong beralasan. Pelatih 55 tahun ini terbukti sukses ketika lima tahun (2020-2025) menangani Timnas Indonesia.

Jika nantinya kembali ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong disinyalir tak butuh beradaptasi lagi dengan skuad Garuda. Proses adaptasi yang lebih cepat itu disinyalir membantu Timnas Indonesia mendapatkan hasil maksimal di ajang-ajang besar ke depan, terutama Piala Asia 2027 dan Kualifikasi Piala Dunia 2030.

2. Bongkar Kepelatihan Timnas Indonesia

Awal tahun 2025, Erick Thohir membentuk strata kepelatihan di Timnas Indonesia. Ia menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia senior. Kemudian di kursi pelatih Timnas Indonesia U-23 ada Gerald Vanenburg dan Frank van Kempen menangani Timnas Indonesia U-20.