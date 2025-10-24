Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kisah Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Tetap Semangat Temui Fans Cremonese meski Sedang Cedera

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |01:05 WIB
Kisah Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Tetap Semangat Temui Fans Cremonese meski Sedang Cedera
Emil Audero kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
KISAH kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, menarik diulas. Dia tetap semangat temui fans Cremonese meski sedang cedera.

Emil bersama rekan setimnya, Federico Baschirotto, menemui lebih dari 300 penggemar Cremonese. Aksinya pun curi perhatian.

Emil Audero bawa Cremonese menang 2-1 atas AC Milan di Liga Italia 2025-2026 @emil_audero

1. Temui Fans

Acara 'jumpa fans' ini merupakan bagian dari promosi Cremonese. Acara tersebut berlangsung di US Cremonese Store, Cremona, Italia pada Rabu 22 Oktober 2025 waktu setempat.

Menurut laporan laman resmi Cremonese, lebih dari 300 penggemar dari berbagai usia menemui Emil dan Baschirotto. Keduanya pun menyambut hangat kedatangan fans yang terdiri dari berbagai kalangan dan usia itu.

Mereka dengan sabar membubuhkan permintaan tanda tangan oleh para penggemar. Emil dan Baschirotto bahkan sempat bertukar cerita dengan para penggemar tentang perjalanan musim ini.

"Meet & Greet kedua musim ini berakhir dengan sukses: sore ini, lebih dari 300 penggemar bertemu Emil Audero dan Federico Baschirotto di USC Store untuk berfoto, menandatangani tanda tangan, dan bertukar beberapa lelucon tentang awal musim Grigiorossi di Serie A," tulis laporan laman resmi Cremonese, dikutip pada Jumat (24/10/2025).

 

