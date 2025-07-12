Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Muara Enim United Hajar KS Futsal 6-0

YOGYAKARTA – Muara Enim United sukses menghajar Karmila Sari (KS) Futsal di laga lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025, pada Sabtu (12/7/2025) siang WIB. Bermain di GOR Amongrogo Yogyakarta, Muara Enim United tepatnya menang denagn skor telak 6-0 atas KS Futsal.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Muara Enim United dan Karmila Sari memainkan laga dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim berusaha mengembakan pola permainan satu sama lainnya.

Pada menit ke-12, Muara Enim United unggul lebih dahulu atas tim lawan. Kepastian tersebut setelah Vanesa Jimenez mampu menjebol gawang yang dikawal Cahya Selvi.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi, sementara waktu Muara Enim unggul atas Karmila Sari dengan skor 1-0. Tipisnya skor menandalam ketatnya pada babak pertama.

Babak Kedua

Muara Enim United berhasil menambah pundi-pundi golnya pada awal babak kedua. Kali ini gol mereka ditorehkan oleh Ilenia Caballero pada menit ke-21.

Muara Enim United vs KS Futsal. (Foto: Instagram/wpfl.indonesia)

Muara Enim United semakin percaya diri setelah unggul 2-0 atas Karmila Sari Futsal. Hal itu dibuktikan mereka mampu mencetak dua gol dalam waktu berdekatan, yakni lewat Rosa Aulia (27') dan Risma Yanti (28').