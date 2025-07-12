Hasil Women Pro Futsal League 2025: Sengit, Fafage Femeni vs Alive FC Berakhir 2-2

YOGYAKARTA - Pertandingan sengit terjadi di laga lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025 antara Fafage Femeni vs Alive FC, pada Sabtu (12/7/2025) pagi WIB. Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta, pertandingan yang berlangsung ketat itu pada akhirnya berakhir tanpa pemenang karena skor sama kuat 2-2.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Fafage Femeni mengejutkan Alive FC pada awal babak pertama. Pasalnya, sepakan keras Dwi Sri Fadisyah mampu menjebol gawang Alive FC pada menit pertama.

Alive FC tidak tinggal diam begitu saja setelah gol tersebut. Hal itu ditandai mereka berhasil mencetak gol balapan Syenida Meryfandina pada menit ke-4.

Pada menit ke-11, Fafage Banua berhasil unggul kembali atas Alive FC. Kali ini gol tim tersebut dicetak oleh Intan Naliza.

Fafage sementara waktu masih unggul 2-1 atas Alive FC pada babak pertama. Kedua tim pastinya akan berbenah saat turun minum agar tampil lebih baik pada babak kedua.

Fafage Femeni vs Alive FC. (Foto: Instagram/wpfl.indonesia)

Babak Kedua

Pada menit ke-24, Alive FC akhirnya bisa menyamakan kedudukan kembali. Kali ini Nisma Francida dengan tenang dapat menjebol gawang lawan.