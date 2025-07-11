Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Menang 4-3 atas Cosmo JNE, Black Steel FC ke Semifinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |22:41 WIB
Hasil Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Menang 4-3 atas Cosmo JNE, Black Steel FC ke Semifinal!
Black Steel FC kala berlaga. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Black Steel FC Papua berhasil lolos ke semifinal.

Kepastian itu didapat usai Black Steel FC Papua berhasil menghajar Cosmo JNE Jakarta 4-3 di leg II babak delapan besar playoff Liga Futsal Profesional (PFL) 2025. Pertandingan tersebut berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta pada Jumat (11/7/2025) malam WIB.

Black Steel FC

Hasil ini membawa Black Steel ke semifinal dengan mengemas dua poin atas Cosmo JNE Jakarta. Pada leg I, tim asal Papua itu juga berhasil membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor 1-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Cosmo JNE Jakarta tampil agresif di awal pertandingan paruh pertama. Mereka langsung mengurung pertahanan Black Steel dengan serangan masif.

Pada menit ketujuh, Seiya (7') berhasil membawa Cosmo JNE unggul dengan tendangan keras. Tertinggal satu gol, Black Steel merespons dengan meningkatkan intensitas serangan.

Hasilnya manis, Ardiansyah Nur (11') berhasil membawa Black Steel samakan kedudukan menjadi 1-1. Setelah itu, Black Steel memegang kendali permainan dengan skema power play.

Rodrigo (16') yang bertugas sebagai penjaga gawang berhasil mencetak gol. Tendangannya melesat keras ke pojok kiri gawang Cosmo JNE Jakarta, Black Steel unggul 2-1.

Akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga laga dinyatakan selesai. Black Steel FC Papua unggul atas Cosmo JNE Jakarta 2-1 di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631407/erick-thohir-out-menggaung-di-x-usai-timnas-tersingkir-ke-piala-dunia-2026-nrq.webp
Erick Thohir Out Menggaung di X usai Timnas Tersingkir ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/timnas_indonesia_1.jpg
Klasemen Grup B usai Timnas Indonesia Dibungkam Irak: Garuda Gagal ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement