Hasil Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Menang 4-3 atas Cosmo JNE, Black Steel FC ke Semifinal!

HASIL playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Black Steel FC Papua berhasil lolos ke semifinal.

Kepastian itu didapat usai Black Steel FC Papua berhasil menghajar Cosmo JNE Jakarta 4-3 di leg II babak delapan besar playoff Liga Futsal Profesional (PFL) 2025. Pertandingan tersebut berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta pada Jumat (11/7/2025) malam WIB.

Hasil ini membawa Black Steel ke semifinal dengan mengemas dua poin atas Cosmo JNE Jakarta. Pada leg I, tim asal Papua itu juga berhasil membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor 1-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Cosmo JNE Jakarta tampil agresif di awal pertandingan paruh pertama. Mereka langsung mengurung pertahanan Black Steel dengan serangan masif.

Pada menit ketujuh, Seiya (7') berhasil membawa Cosmo JNE unggul dengan tendangan keras. Tertinggal satu gol, Black Steel merespons dengan meningkatkan intensitas serangan.

Hasilnya manis, Ardiansyah Nur (11') berhasil membawa Black Steel samakan kedudukan menjadi 1-1. Setelah itu, Black Steel memegang kendali permainan dengan skema power play.

Rodrigo (16') yang bertugas sebagai penjaga gawang berhasil mencetak gol. Tendangannya melesat keras ke pojok kiri gawang Cosmo JNE Jakarta, Black Steel unggul 2-1.

Akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga laga dinyatakan selesai. Black Steel FC Papua unggul atas Cosmo JNE Jakarta 2-1 di babak pertama.