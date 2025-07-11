Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Tahan Pangsuma FC 3-3, Unggul FC Lolos Semifinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |19:25 WIB
Hasil Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Tahan Pangsuma FC 3-3, Unggul FC Lolos Semifinal!
Unggul FC lolos semifinal Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: Instagram/@pfl.indonesia)
A
A
A

HASIL playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Unggul FC Malang memastikan diri lolos ke semifinal playoff.

Kepastian itu didapat usai Unggul FC menahan imbang Pangsuma FC Kalimantan Barat 3-3 di leg II babak delapan besar. Pertandingan itu berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta pada Jumat (11/7/2025) sore WIB.

Unggul FC

Hasil imbang ini cukup membawa Unggul FC Malang lolos ke semifinal. Sebab, mereka mempunyai peringkat lebih tinggi di fase reguler.

Untuk diketahui, perhitungan di babak playoff tidak berdasarkan agregat atau agresivitas gol. Setiap pemenang dihitung dengan satu poin, sementara jika imbang, tim dengan peringkat lebih tinggi di fase reguler berhak mendapat satu poin.

Unggul FC berada di peringkat keempat, sedangkan Pangsuma FC peringkat lima di fase reguler Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pada pertemuan leg I, Unggul FC berhasil menang dengan skor akhir 5-3. Alhasil, Unggul FC ke semifinal dengan mengemas dua poin atas Pangsuma FC.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga berjalan ketat sejak awal babak pertama. Pangsuma FC yang mencari kemenangan bermain agresif di awal pertandingan, membuat Unggul FC kewalahan.

Pangsuma FC pun berhasil mencuri keunggulan pada menit ke-12. Tendangan salah satu pemainnya tak dapat dibendung penjaga gawang Unggul FC.

Setelah gol itu, Pangsuma FC menggandakan keunggulan via Iqbal (13'). Keunggulan dua gol membuat permainan Pangsuma FC semakin agresif.

Namun sayang, mereka harus kebobolan lima menit sebelum turun minum. Pada akhirnya, Pangsuma FC Kalbar mengunci keunggulan atas Unggul FC Malang 2-1 di paruh pertama.

 

Halaman:
1 2
      
