Live MNCTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Women Pro Futsal League Indonesia 2025 Seri 6: Fafage Femini vs Alive FC

Simak jadwal siaran langsung Women Pro Futsal League Indonesia 2025 pekan ini (Foto: MNCTV)

WOMEN Pro Futsal League Indonesia 2025 telah memasuki series ke-6. MNCTV menayangkan dua pertandingan pada Sabtu, 12 Juli 2025 secara langsung pertandingan antara Fafage Femini vs Alive FC pada pukul 09.00 WIB.

Kemudian, tayangan langsung dilanjutkan pertandingan kedua antara Muara Enim United vs Karmila Sari Futsal pada pukul 11.00 WIB. Kedua laga itu digelar di GOR Among Rogo, Yogyakarta.

Untuk pertandingan lainnya dapat disaksikan di Soccer Channel, RCTI+, dan Vision+. Ada pertandingan antara MSP FC vs Kuda Laut Nusantara Angels pada pukul 13.00 WIB, lalu Kebumen United Angels vs Netic Ladies pada pukul 15.00 WIB.

Sementara itu, pada Minggu, 13 Juli 2025, MNCTV akan menayangkan pertandingan antara Netic Ladies vs Muara Enim United pada pukul 09.00 WIB. Kemudian, akan dilanjutkan laga Kuda Laut Nusantara Angels Angels vs Karmila Sari Futsal pada pukul 11.00 WIB.

Saksikan seluruh pertandingan Women’s Pro Futsal League 2025 dapat disaksikan di MNCTV, Soccer Channel, RCTI+, dan Vision+.

(Wikanto Arungbudoyo)