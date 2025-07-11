Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Fafage Femeni Tumbang dari MSP FC 0-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |17:57 WIB
Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Fafage Femeni Tumbang dari MSP FC 0-1
Fafage Femeni menelan kekalahan 0-1 dari MSP FC di lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025 (Foto: Instagram/@wpfl.indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA – Fafage Femeni tumbang 0-1 dari MSP FC dalam lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Laga itu berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Jumat (11/7/2025) sore WIB.

Fafage Femeni dan MSP FC bermain cukup ketat sejak menit awal babak pertama. Kedua tim berusaha mencari celah agar dapat mencetak gol cepat.

Fafage Femeni vs MSP FC (Foto: Instagram/@wpfl.indonesia)
Fafage Femeni vs MSP FC (Foto: Instagram/@wpfl.indonesia)

Memasuki pertengahan babak pertama, Fafage Femeni dan MSP sudah mencatatkan sejumlah peluang. Akan tetapi, kedua tim belum mampu mencetak gol.

Menjelang akhir babak pertama, Fafage Femeni harus menerima gawangnya kebobolan. Gol MSP FC dicatatkan oleh Ikeu Rosita.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga tersebut. Sementara waktu Fafage Femeni masih tertinggal 0-1 dari MSP FC.

 

Halaman:
1 2
      
