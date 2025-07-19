Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: MSP FC Menang Telak 6-0 atas Netic Ladies!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |15:39 WIB
Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: MSP FC Menang Telak 6-0 atas Netic Ladies!
MSP FC kala berlaga. (Foto: Instagram/@wpfl.indonesia)
A
A
A

HASIL Women Pro Futsal League Indonesia 2025 sudah diketahui. MSP FC sukses meraih kemenangan telak atas Netic Ladies.

Duel lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025 itu digelar di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Sabtu (19/7/2025) siang WIB. MSP FC yang tampil gacor menang 6-0.

MSP FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

MSP FC tampil gacor sejak menit awal. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan hingga akhirnya cetak gol keunggulan lebih dulu atas Netic Ladies.

Tak berselang lama, MSP FC sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Setelah itu, Netic Ladies mencoba untuk mencari celah untuk mencetak gol penyeimbang.

Pertandingan pun berjalan cukup sengit. Pasalnya, kedua tim kerap jual beli serangan meski tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga 15 menit laga berjalan.

Di lima menit akhir, MSP FC sangat mendominasi permainan. Tak tanggung-tanggung, mereka berhasil menambah tiga gol lewat Sheva Imut, Helsya, dan Tantri Andani. Hasilnya, MSP FC unggul telak 5-0 atas Netic Ladies di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634321/bintang-sepak-bola-putri-lahir-aqilla-dan-nadia-kuasai-top-skor-mlsc-yogyakarta-2025-fim.webp
Bintang Sepak Bola Putri Lahir: Aqilla dan Nadia Kuasai Top Skor MLSC Yogyakarta 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/19/kejuaraan_dunia_senam_1.jpg
Publik Tanah Air Full Senyum! Bangga Indonesia Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement