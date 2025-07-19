Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: MSP FC Menang Telak 6-0 atas Netic Ladies!

HASIL Women Pro Futsal League Indonesia 2025 sudah diketahui. MSP FC sukses meraih kemenangan telak atas Netic Ladies.

Duel lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025 itu digelar di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Sabtu (19/7/2025) siang WIB. MSP FC yang tampil gacor menang 6-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

MSP FC tampil gacor sejak menit awal. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan hingga akhirnya cetak gol keunggulan lebih dulu atas Netic Ladies.

Tak berselang lama, MSP FC sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Setelah itu, Netic Ladies mencoba untuk mencari celah untuk mencetak gol penyeimbang.

Pertandingan pun berjalan cukup sengit. Pasalnya, kedua tim kerap jual beli serangan meski tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga 15 menit laga berjalan.

Di lima menit akhir, MSP FC sangat mendominasi permainan. Tak tanggung-tanggung, mereka berhasil menambah tiga gol lewat Sheva Imut, Helsya, dan Tantri Andani. Hasilnya, MSP FC unggul telak 5-0 atas Netic Ladies di babak pertama.