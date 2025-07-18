Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 Kelar Laga Timnas Malaysia U-23 vs Brunei U-23: Harimau Malaya Dekati Timnas Indonesia U-23!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |19:56 WIB
Klasemen Sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 Kelar Laga Timnas Malaysia U-23 vs Brunei U-23: Harimau Malaya Dekati Timnas Indonesia U-23!
Timnas Malaysia U-23 kala berlaga. (Foto: Instagram/@fam_malaysia)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 kelar laga Timnas Malaysia U-23 vs Brunei U-23. Skuad muda Harimau Malaya -julukan Timnas  Malaysia U-23- kini dekati Timnas Indonesia U-23.

Hal ini terjadi usai Timnas Malaysia U-23 meraih hasil manis kala melawan Brunei U-23 di laga kedua Grup A Piala AFF U-23 2025. Kemenangan perdana Malaysia U-23 membawanya naik ke urutan kedua di klasemen.

Hasil Timnas Malaysia U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025: Harimau Malaya Pesta Gol 7-1!

1. Malaysia U-23 Dekati Timnas Indonesia U-23

Ya, hasil manis diraih Malaysia U-23 kala menghadapi Brunei U-23 di SUGBK, Jakarta, Jumat (18/7/2025) sore WIB. Mereka menang dengan skor telak 7-1.

Pesta gol Malaysia U-23 tercipta lewat aksi Danish Syamer (3’), bunuh diri Nazry Aiman (4’), Haykal Danish (32’), Haqimi Azim (42’ dan 89’), Danish Hakimi bin Sahaludin (69’), dan Fergus Tierney (76’). Sementara itu, gol semata wayang Brunei U-23 tercipta lewat aksi Haziq Naqiuddin Syamra (74’).

Ini jadi kemenangan perdana Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Sebab, pada laga perdana Grup A, Malaysia U-23 kalah dari Filipina U-23 dengan skor 0-2.

Kemenangan atas Brunei U-23 pun membawa Malaysia U-23 langsung merangsek ke posisi kedua pada klasemen sementara Grup A. Mereka kini mengemas 3 poin.

Malaysia U-23 mendekati Timnas Indonesia U-23 yang masih kukuh di puncak klasemen. Perolehan poin kedua tim sama, yakni 3 angka. Hanya saja, Timnas Indonesia U-23 unggul selisih gol dengan catatan +8, sementara Malaysia U-23 catatkan +4.

 

